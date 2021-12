Mauro Carlesse (PSL) precisou ser internado na noite desta sexta-feira (10) após sofrer dores no peito. A informação foi divulgada pela sua assessoria de comunicação.

Da redação

Segundo a nota, Carlesse já vinha sofrendo com o problema nos últimos dias, mas as dores aumentaram na noite dessa sexta, e por isso, a necessidade da internação.

Nota – Mauro Carlesse internado

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, está internado em um hospital sob cuidados médicos. Nos últimos dias, o Governador já vinha sofrendo com dores no peito. Dores essas que aumentaram na noite da última sexta-feira, e por isso, a necessidade da internação. O Governador está passando por exames e aguarda no hospital o comunicado dos médicos sobre seu diagnóstico.