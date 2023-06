O titular da Secretaria de Estado da Comunicação do Tocantins (Secom), Márcio Rocha, está representando o Estado no 1° Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Comunicação, realizado nesta quinta-feira, 15, no Hotel Fera Palace, no Centro Histórico de Salvador (BA), e reúne representantes de 22 unidades federativas brasileiras. O evento contou com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e tem como objetivo discutir uma série de temas como comunicação pública, combate à desinformação e importância do diálogo com os órgãos de controle no aprimoramento da gestão.

Márcio Rocha explicou que o Fórum já vinha sendo debatido por alguns gestores há bastante tempo. “Nós decidimos avançar com a realização do Fórum e com a criação de um conselho ou outra entidade, para que a gente consiga fazer esse debate com a Secom do Governo Federal. Criando um órgão legítimo, poderemos ajudar a construir, a muitas mãos, políticas de comunicação robustas, debatendo pautas como o turismo, que eu acho que é comum a todos os estados brasileiros, e também como as fake news, fenômeno recente, mas que assusta a todos e precisa ser colocado em pauta”, pontuou.

O titular da Secom, em relação à pauta do turismo, acrescentou que o Governo do Tocantins vai propor para o Governo Federal estabelecer parcerias no sentido de publicizar as riquezas e os atrativos do Estado para outras partes do mundo.

Anfitrião do encontro, o secretário de Comunicação da Bahia, André Curvello, vê o encontro como um primeiro passo para avanços nas políticas de comunicação em todo o Brasil. “É uma honra para a Bahia receber este primeiro fórum. Reunir secretários de todo o país é uma grande oportunidade para que possamos trocar experiências e criar um ambiente coletivo de aprimoramento da comunicação em cada um de nossos estados e também nas políticas nacionais desse setor”, comentou.

Sobre o fórum

Os principais objetivos do fórum são estabelecer e formalizar um modelo de relacionamento e intercâmbio de experiências entre as Secoms e fortalecer a participação coletiva das gestões na proposição e na execução de políticas públicas da Comunicação em todo o país.

Para o fórum inaugural, estão entre os temas a serem discutidos: importância do relacionamento entre as secretarias e os órgãos de controle; métodos de controle interno; combate à desinformação (fake news); formatos para troca de experiências entre as secretarias.