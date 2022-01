Share on Twitter

Share on Facebook

Mãe e filha morreram nesta segunda-feira (31) após uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Paranã capotar perto de Santa Rosa, na região central do Tocantins.

Da redação

De acordo com a Defesa Civil, as vítimas estavam sendo transportados para consultas em outras cidades. Uma das vítimas é uma bebê de um ano e meio.

O acidente aconteceu no início da manhã. Segundo a prefeitura, sete pessoas, incluindo o motorista, estavam no veículo. Testemunhas disseram que a mulher que não resistiu aos ferimentos estava sem cinto de segurança porque estava amamentando a filha quando o acidente aconteceu.

As outras cinco pessoas não sofreram ferimentos. A Prefeitura disse que não se sabe as circunstâncias do acidente.