Como jornalista, trabalhou em diversos veículos em Goiás e no Tocantins, e por um período foi editor deste O Jornal. Nossa equipe externa os sentimentos de pesar e se solidariza com os familiares e amigos de Gilson. O jornalista foi secretário de Comunicação no governo de Moisés Avelino.

Nascido em Porangatu (GO), veio para o Tocantins em 1989, com a criação do estado. Com a criação da nova capital, transferiu-se para Palmas. Estreou na literatura com a publicação de “69 Poemas- Dos Lençóis e da Carne”, em parceria com Hélverton Baiano, seguido por “Lâmpadas ao Abismo”, “Ré/Ínventário da Paisagem”, “Poemas da Margem Esquerda do Rio de Dentro”, este contemplado com menção especial no concurso literário nacional Prêmio Cidade de Juiz de Fora, em 2022.

Nota de pesar por Gilson Cavalcante

14/03/2023

Esta terça-feira, 14, amanheceu com um ar de tristeza ante a notícia do falecimento do meu amigo, mestre na arte dos versos, Gilson Cavalcante, que partiu na madrugada deste dia

Jornalista, escritor, poeta por pura essência, morador do nosso Taquaruçu, Gilson Cavalcante nos deixou fisicamente, mas suas palavras, eternizadas em dez livros publicados, vão ecoar para sempre nos corações tocantinenses.

Neste momento de luto, rogo ao nosso eterno e amado Deus que conforte os corações dos familiares e amigos pela partida do querido Gilson Cavalcante. A todos os meus sinceros sentimentos.

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins