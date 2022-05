O publicitário Luiz Celso de Barros Júnior não é mais o Secretário Estadual da Comunicação do Tocantins. No Diário Oficial desta última terça-feira (17) foi publicada a exoneração, a pedido.

da redação

Luiz Celso assumiu a secretaria com uma licitação feita no governo Carlesse, praticamente pronta; mas decidiu anular por ele considerar que havia erros no processo da contratação de cinco agências que já tinham prestados serviços para o Governo do Tocantins.

Com o cancelamento da licitação, o governo de Wanderlei Barbosa ficou sem possibilidade de dar publicidade em suas ações como a Agrotins em pleno ano eleitoral. Em seguida o ex-gestor da Secom anunciou outra licitação para contratar cinco agências por R$ 40,8 milhões para publicidade oficial em 12 meses.