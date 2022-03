O período da piracema chegou ao fim na última segunda-feira, 28, e assim a atividade da pesca poderá retornar a ser praticada. No entanto, o cidadão que queira realizar a atividade precisa emitir uma licença junto ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

da redação

Para emitir a licença de pesca, o cidadão deve se cadastrar e solicitar através do portal do Sigam, no site do Naturatins, seguindo o passo a passo a baixo. Alguns itens devem ser observados: desativar o bloqueador de pop-up e em caso de recuperar senha, conferir a caixa de spam do e-mail cadastrado.

Para dúvidas, o Naturatins disponibiliza um canal de comunicação, o WhatsApp do Sigam (63) 9958-8829. O usuário também pode obter informações em qualquer unidade do órgão.

1º Passo: acessar o endereço: to.gov.br/naturatins e ir à barra de menu e clicar em Sigam – acesso externo.

2º passo: após entrar no acesso externo, caso já tenha cadastro no sistema, basta fazer login. Se não, é preciso fazer o cadastro na barra da direita na tela, clicar em “li e concordo com o termo de aceitação” e preencher o formulário anexando foto da identidade, CPF e comprovante de endereço, que devem estar em formato pdf.

3º passo: após enviar o cadastro o usuário terá de aguardar a validação do cadastro que tem até dois dias uteis. No entanto, normalmente em 30 minutos é liberado.

4º passo: após a liberação do cadastro é só realizar o login no sistema do Sigam.

5º passo: após realizar o login, na barra superior ir em “realizar enquadramento”, em seguida clicar em “sim” ao aparecer a caixa “esta opção gerará um arquivo de enquadramento no nome do usuário”.

6º passo: ir em “Licença de Pesca Amadora” e responder as duas perguntas que seguem.

7º passo: ir em gerar boleto que deverá ser pago em até dois dia. E, então, só acompanhar a situação pelo sistema do Sigam.

Para assistir o tutorial com o passo a passo, clique no link.