da redação

O vice-governador Laurez Moreira afirmou que o evento é de extrema importância mediante um assunto que deixa toda a sociedade brasileira muito preocupada.”É evidente que uma troca de experiências como essa nos faz retornar ao Tocantins mais preparados para discutir esse assunto, que não envolve só o governo, mas toda a sociedade tocantinense e brasileira. Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa pela oportunidade de estar aqui participando de uma pauta como essa”, afirmou.

No Tocantins, o Governo do Estado já criou um Comitê de Prevenção a Violência e Promoção a Violência nas Escolas que está trabalhando na elaboração de ações de curto, médio e longo prazo para proteger estudantes e familiares no ambiente escolar. O Comitê formado pela Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar já está em fase de implementação das medidas emergenciais.

O secretário de Segurança Pública, Wlademir Costa, afirmou que o Tocantins já está no caminho do que foi proposto hoje. “O encontro validou o que estamos fazendo, a união das forças para a proteção das nossas crianças. Nós estamos com um grupo formado trocando informações, criando protocolos que estão à disposição dos professores, temos um aplicativo para denúncias, a inteligência da Polícia Civil está em comunicação com o Ministério da Justiça e outras ações estão em elaboração”, afirmou.

De acordo com o secretário de Educação, Fábio Pereira Vaz, a união dos entes federativos é fundamental para superar esse momento. “O trabalho conjunto fortalece o enfrentamento da violência nas escolas, assim como na articulação de ações para promoção da paz. O presidente Lula mostrou-se muito sensível com a temática, destacando modelos que já adotamos no Tocantins, assim como o papel da família na orientação dos estudantes, monitoramento das redes sociais e mochilas”, apontou.

Medidas do Governo Federal

O Governo Federal já publicou um decreto que criou o Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pelo Ministério da Educação. O grupo terá 90 dias para levantar políticas de prevenção e enfrentamento à violência nas instituições de ensino. A Secretária Extraordinária de Representação em Brasília vai monitorar o assunto e contribuir com a inserção do Tocantins nessas políticas públicas.

“Convidar todos os entes federativos para um encontro como esse demonstra que os poderes estão de portas abertas para apoiar as iniciativas de Estados e Municípios. É um momento para monitorar de perto as propostas e buscar o apoio que o Tocantins precisa para fortalecer as ações que já estão em andamento”, afirmou o secretário de Representação, Carlos Manzini.