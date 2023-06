da redação

O comunicado da viagem foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 23. No período, a chefia do Poder Executivo ficará a cargo do vice-governador, Laurez Moreira.

Entre as autoridades brasileiras que também participarão do evento, estão o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes; o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; ministros; deputados e secretários de Estado.