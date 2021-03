Share on Twitter

Share on Facebook

“Foram fornecidos ao douto Promotor todos os documentos pedidos”, afirma o Laboratório Hemolab.

Por Régis Caio

Por meio de nota o Laboratório Hemolab se manifestou sobre a apuração do Ministério Público do Tocantins (MPTO) que ajuizou, nesta sexta-feira, 26, uma ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Dueré, Nélio Rodrigues Lopes de Araújo; o ex-secretário de Saúde, Vânio Rodrigues de Souza; e a empresa Hemolab Diagnósticos Laboratoriais, por irregularidades na licitação, contratação e na aditivação de contrato voltado à prestação de serviços de laboratório de análises clínicas.

Na nota a empresa declara que foram fornecidos ao douto Promotor todos os documentos pedidos, “demonstrando-se inclusive que a tabela de valores dos exames realizados na população daquela cidade estavam no mesmo patamar dos valores pagos pelo SUS”.

Nota na íntegra

Com espanto e constrangimento a notícia veiculada no Jornal Atitude de hoje, 26.03.21, de que o e. representante do Parquet deste Estado, Dr. Roberto Freitas Garcia, ajuizou a ação civil pública, dizendo que essa empresa teria participado de fraude à licitação e super faturamento nos serviços prestados à população de Dueré-TO.

Isso porque foram fornecidos ao douto Promotor todos os documentos pedidos, demonstrando-se inclusive que a tabela de valores dos exames realizados na população daquela cidade estavam no mesmo patamar dos valores pagos pelo SUS.

A auto promoção midiática para promover a execração pública, antecipada e irresponsável das pessoas, empresas, sem o devido processo legal, sem o direito prévio à ampla defesa e ao contraditório, infelizmente tornou-se pratica recorrente de algumas autoridades neste País.

Graças a Deus que ainda vivemos em um estado democrático de direito e após o transcurso da ação ora proposta, restará provado a exaustão que essa empresa laborou naquele município com seriedade, lisura e probidade, não causando nenhum prejuízo ao erário, além de também assegurar a essa empresa o direito à reparação de danos, materiais, moral, sem se esquecer da possibilidade de responsabilização por abuso de poder ou de autoridade.

Gurupi-TO., 26 de março de 2.021.

Hemolab Diagnósticos Laboratoriais Ltda.