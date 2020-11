Kátia Abreu passa bem no 8° dia após o diagnóstico da covid-19

A senadora continua internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Exames de sangue estão bons e o grau de comprometimento dos pulmões está abaixo de 50%, o que é considerado gravidade moderada (até 25%, baixa gravidade e, acima de 50%, alta gravidade).

Da redação

Está tomando corticoide, dois antibióticos e anticoagulante. Teve febre na segunda-feira (23), mas considerada normal diante do quadro. Deverá ficar internada ainda nos próximos dias até passar o período considerado crítico. No hospital, está sendo atendida pelo infectologista Dr. David Uip, que é seu eu médico há anos.

“Agradecemos o atendimento médico inicial em Palmas, feito pelo Dr. Rafael Nogueira (infectologista) e Dra. Fernanda (pneumologista), que foi de fundamental importância para o sucesso do tratamento. Rogamos a Deus que a vacina seja disponibilizada com urgência, para a proteção de todos nós. Pedimos, em especial, pela saúde de todos os brasileiros”, afirmou a senadora ao lado do seu marido Moisés Gomes, que a acompanha no hospital.