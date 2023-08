da redação

A denúncia, na época, apurava irregularidades na licitação, contratação e na aditivação de contrato voltado à prestação de serviços de laboratório de análises clínicas. Porém a justiça entendeu e julgou improcedente e arquivando o processo. O ex-secretário Vânio Rodrigues divulgou uma nota comemorando a decisão judicial.

SENTENÇA VANIO

Caros jornalistas e veículos de imprensa,

Recebo com imensa humildade e serenidade a decisão proferida pelo Judiciário na última sexta-feira, 4 de agosto, julgando IMPROCEDENTE a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) contra minha pessoa e outros envolvidos.

Essa decisão representa, para mim, um reconhecimento sincero da minha conduta ética e íntegra ao longo da minha trajetória como gestor público de oito anos à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Dueré. Além disso, ao longo de mais de quinze anos de atuação no serviço público, tenho me empenhado com dedicação e responsabilidade na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e na busca pelo bem-estar da comunidade, sempre pautado pelos princípios da transparência, da responsabilidade e do compromisso com a qualidade no atendimento à população.

Durante esse período de uma década e meia, tive a oportunidade de atuar em diversas áreas e instâncias da Gestão Pública, sempre com a firme convicção de que o serviço público é um instrumento fundamental para promover o desenvolvimento e a saúde de nossa sociedade. A absolvição nessa ação reforça no meu íntimo os princípios e valores que são caros e inegociáveis para mim, confirmando a lisura do meu trabalho e reafirmando a minha integridade como gestor e cidadão de bem.

Agradeço a todos que estiveram ao meu lado, apoiando-me e confiando em minha atuação ao longo desse processo.

Atenciosamente,

Vânio Rodrigues de Souza

Gurupi-To., 05/08/2023.