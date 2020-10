Justiça determina posse para vice-prefeito de Araguaçu em 24h

Atual prefeito está em tratamento contra a covid-19 e justiça determinou a Câmara Municipal emposse o vice-prefeito, Lourenço Brito.

por Régis Caio

O juiz Nelson Rodrigues da Silva determinou que a Câmara Municipal de Araguaçu emposse em 24 horas, para ocupar de forma interina o cargo de prefeito, o vice Lourenço Brito. A determinação é porque o atual prefeito, Joaquim Nunes, está há dias em tratamento contra a Covid-19.

Caso a decisão judicial não seja cumprida vai gerar uma multa diária no valor de R$ 10 mil reais. O imbróglio sobre a posse do vice começou quando Lourenço Brito protocolou pedido para assumir o cargo fundamentado na Lei Orgânica do Município, argumento contestado pelo procurado do município, Dr. Charles Luiz Abreu Dias.

Segundo o procurador do município, o protocolo foi realmente feito. Ele alega que a situação não é assim tão rápida e que o vice está tentando tumultuar, levando o caso para o cunho eleitoral.