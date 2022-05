Segundo publicado pelo Jornal do Tocantins, a menina foi diagnosticada com aplasia da medula, uma doença que impede a fabricação das células sanguíneas da forma correta. Ela teria sido internada no HGP no final de março, após sete dias de febre.

A unidade chegou a solicitar a transferência para tratamento fora do domicílio, em outro estado, mas antes da autorização o pai da criança saiu do hospital levando a filha. Eles teriam saído com destino a Gurupi, no sul do estado.