Jornalista pioneiro no Tocantins falece aos 63 anos

Faleceu nesta sexta-feira, 30, aos 63 anos, em Palmas, o jornalista Anésio Júnior. Segundo a família, ele tinha fibrose pulmonar e estava na UTI havia vários dias e não resistiu. Governo manifesta nota de pesar.

da redação

Anésio atuou no jornalismo de Goiás e do Tocantins e era muito querido pelos colegas de profissão. Segundo Portal CT, o velório será a partir das 18h30 na Pax Palmas (210 Sul Avenida LO 5, 580 – lote 01) e o sepultamento neste sábado, 31, às 9 horas, no Cemitério Jardim das Acácias.

Nota de pesar Governador Mauro Carlesse

Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do jornalista Anésio Junior, nesta sexta-feira, 30, por complicações decorrentes de uma fibrose pulmonar.

Anesio Junior muito colaborou para o fortalecimento da imprensa no Tocantins, deixando um legado de competência e compromisso com a verdade no Jornalismo.

Neste momento de luto, externo meus sentimentos e rogo a Deus que console os corações de sua família e amigos, que certamente choram a partida de Anesio Junior.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins