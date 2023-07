da redação

Uma narrativa de memórias de um adolescente cuja essência encontra-se no mundo e olhos de quem procura decifrar os enigmas do mundo. Um universo em que a imaginação se projeta em suas vivências, na cidade de Tocantinópolis, na Região do Bico do Papagaio, onde o autor nasceu e foi criado.

Trata-se de um testemunho de fatos reais, registrados em Tocantinópolis, para além da convivência familiar. O autor registra a rotina da cidade, situada nas barrancas do Rio Tocantins. Muitos são os episódios que a história oficial não registrou.

“No livro, que bem poderia ter como subtítulo: ‘Entre o rio e o babaçual’, retrato a vida de retirante dos meus pais, a constituição e criação da família, com um olhar além da porta de casa. O cotidiano de uma cidade do interior do Tocantins (antes, Goiás), com seus costumes e tradições”, ressalta Venceslau Pimentel.

Autor

Nascido na cidade de Tocantinópolis, Venceslau Alves Pimentel Filho se mudou para Goiânia em 1978. Ingressou na Universidade Federal de Goiás (UFG) no ano de 1982, graduando-se em 1986 no curso de Comunicação Social. Desde então, atua como jornalista político, com passagem pelo Jornal Diário da Manhã, O Hoje, Assembleia Legislativa de Goiás e Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Goiânia.

Amadureceu a ideia de escrever seu primeiro livro com registro de suas memórias da década de 1970, iniciando seu projeto no ano de 2009, quando se sentiu maduro e preparado para o projeto, maior intento de sua vida e carreira profissional.