da redação

A CNH Social trata-se de um projeto pensado pelas companhias SEST (Serviço Social do Transporte) e SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), no ano de 2011. O Governo Federal aprovou o programa que, desde então, ajuda o grupo populacional de baixa renda a tirar a primeira habilitação gratuitamente.

Anualmente o processo de tirar a carteira de motorista fica ainda mais caro. Conseguir a primeira habilitação é um desejo de muitas pessoas, seja para uso profissional ou pessoal.

Contudo, um dos principais obstáculos para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) são os altos preços do processo. É registrado que, em alguns estados brasileiros, o custo da CNH pode chegar até R$ 3 mil.

“Desde 2022 tenho feito o pedido para o governador, e este ano volto a cobrar novamente pela grande necessidade em atender a comunidade, que não pode obter uma carteira de habilitação por ser tão cara, espero que o governador Wanderlei Barbosa possa se sensibilizar com a causa”, frisou o vereador.

Com informações de Adriana Castelo Branco