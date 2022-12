O acidente aconteceu no dia 25 de novembro e causou a morte do mecânico Paulo Roberto Maria, 58 anos. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Na aeronave também estava o piloto Jairo de Oliveira Pereira, que foi socorrido e transferido para um hospital particular em Palmas. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

Segundo o relatório do Cenipa, a aeronave decolou do campo de futebol em São Salvador do Tocantins, por volta das 16h45, com destino ao aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ), em Palmas.

A investigação sobre o acidente está sendo feita pelo 6º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão vinculado ao Cenipa e à Força Aérea.

O relatório preliminar não contém análises das informações coletadas no local do acidente e está sujeito a modificações conforme o andamento da investigação. Portanto, conforme o documento, nenhuma conclusão deve ser feita a partir destes dados preliminares.