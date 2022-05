Na terça-feira, 24, foi assinada de forma digital pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev-TO) e o Banco Máxima S.A (atualmente denominado Banco Master S/A) a Escritura Pública de Dação em Pagamento, transferindo 60 imóveis, avaliados em mais de R$ 13 milhões de reais, a fim de indenizar o Igeprev por prejuízo causado por Fundo de Investimento que se tornou ilíquido.

da redação

Os 60 imóveis estão situados nos Estados do Rio Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Goiás, agora sob a titularidade do Igeprev, serão incorporados aos ativos do Fundo de Investimento Imobiliário em que o Instituto é o único cotista, cuja instituição gestora do Fundo envidará todos os esforços para a venda dos mesmos.

O presidente do Igeprev, Sharlles Fernando Bezerra Lima, considera que a indenização ao Instituto é significativa para a defesa da previdência do servidor público tocantinense.

“Mais uma importante conquista para o Instituto, que após três anos de muitas negociações, conseguiu, com a importante atuação do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPE), e a assistência da Procuradoria Geral do Estado (PGE), uma recomposição financeira do seu patrimônio, no montante de R$ 13 milhões, decorrente de uma aplicação de recursos de aproximadamente o mesmo valor, no Fundo Investimentos em Participações Viaja Brasil Private Equity”, destaca Sharles Fernando Bezerra Lima.

Segundo o gestor, a finalização do processo de indenização é resultado de um esforço conjunto. “O resgate dos valores se deu sob provenientes e estimados esforços conjuntos, que reunidos somaram na atuação precisa, para que o resultado final fosse culminado em ditoso desfecho, de uma gestão séria e transparente, sobretudo, de um Governo comprometido com a previdência do servidor público tocantinense. Mais uma vez, nossos mais prezados agradecimentos a todos que contribuíram enormemente para o sucesso dessa negociação”, afirma o presidente do Igeprev.