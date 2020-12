IFTO inscreve para o Vestibular 2021 até nesta segunda-feira, 21

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) está com inscrições abertas para o Vestibular Unificado 2021, com oferta de mais de 2 mil vagas, distribuídas entre todas as unidades.

da redação

As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira, 21 de dezembro, via a Página Seja IFTO.

Não haverá provas nesta edição do vestibular, em razão da necessidade de distanciamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus. Sendo assim, a seleção será feita via análise curricular, por isso o candidato deve ficar atento às exigências do edital, que varia conforme o curso desejado.

No caso dos cursos técnicos integrados e concomitantes ao ensino médio, os candidatos devem apresentar as notas do 7º e do 8º anos, para análise curricular, uma vez que muitos ainda concluirão o 9º ano em 2021.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 20,00 para cursos de graduação e de R$ 15,00 para cursos técnicos, concomitantes e subsequentes ao ensino médio.

Em caso de dúvidas e informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

Isenção da taxa de inscrição

Conforme a Lei nº 12.799/13, pode solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição para o certame o candidato que comprovar: renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo; ser egresso integralmente de escola pública ou ter sido bolsista integral em escola da rede privada; e estar inscrito no vestibular por meio do cartão de inscrição. A solicitação deve ser feita via o e-mail: [email protected], entre os dias 1º e 8 de dezembro.

Cursos e vagas disponíveis

A distribuição de vagas conforme o curso e o nível de ensino está especificada no ANEXO XIII – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS.