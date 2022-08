da redação

As vagas são voltadas a estudantes que estão em busca de conhecimento prático em sua área de estudo e são ofertadas por meio do programa de Estágio Supervisionado do IEL Tocantins que faz a interlocução entre empresas, instituições de ensino e estudantes. Estudantes de Gestão Pública, por exemplo, têm 5 oportunidades em Araguaína e Palmas. As bolsas de estágio disponíveis hoje variam entre R$ 350,00 e R$ 1320,00, todas contempladas com auxílio transporte.

Os candidatos devem ter cadastro no site do Sistema Nacional de Estágio (SNE) e manter dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais e currículos atualizados. O mural eletrônico com as vagas do Tocantins está disponível no portal do IEL, que é dinâmico e atualizado diariamente. As exigências e requisitos para o preenchimento de cada vaga, como tempo e período de curso e experiência com o uso de ferramentas básicas da área pretendida, também ficam disponíveis nos sites do IEL e SNE.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones do IEL (63) 3229-5737 em Palmas.

Confira as oportunidades

PALMAS

Matemática

Administração, Psicologia

Recursos Humanos

Letras, Pedagogia

Administração, Ciências Contábeis

Administração, Ciências Contábeis

Gestão Pública

Administração, Ciências Contábeis

Administração, Ciências Contábeis

Administração

Gestão Pública

Educação Física – Bacharelado

Ciências Contábeis

Administração, Ciências Contábeis

Ciências Contábeis

Engenharia Civil

Letras – Inglês

Engenharia de Produção

Gestão de Turismo

Administração

Pedagogia

Direito

Pedagogia

Técnico em Secretariado

Ciências Contábeis

Técnico em Enfermagem

Pedagogia

Enfermagem

Enfermagem

Técnico em Administração

Marketing, Marketing digital

Jornalismo

Ensino Médio

Recursos Humanos, Gestão Pública

Administração, Ciências Contábeis

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação

GURUPI

Engenharia Civil

Logística

ARAGUAÍNA

Administração, Ciências Contábeis

Administração

Ensino Médio

Ensino Médio

Administração, Ciências Contábeis, Gestão Pública