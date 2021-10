Um homem de 65 anos que estava desaparecido há quatro dias foi resgatado na tarde dessa quinta-feira, 21, por equipes das forças de segurança pública do Tocantins. O homem, que é morador de Lizarda, foi localizado em uma área de mata das Serras Gerais, no povoado Alto Bonito, após um dos sobrevoos do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO).

da redação

As equipes da Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Polícia Militar (PM-TO), do destacamento da PM de Lizarda, da Companhia Independente de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) e Polícia Penal do Tocantins se empenharam de forma coordenada, de acordo com suas áreas específicas, no resgate que se encerrou no final da tarde dessa quinta, segundo dia da operação. Para auxiliar na localização da vítima, policiais e bombeiros fizeram a varredura e delimitação do perímetro, o que viabilizou o possível local onde o senhor poderia estar. Drones também foram usados para identificar o paradeiro do homem que é hipertenso. Além das forças de segurança, populares também auxiliaram no resgate.

O homem foi encontrado em boas condições de saúde e passa bem. Após o salvamento, foi levado à Lizarda e deixado sob os cuidados da família. “Trabalhamos de forma integrada e juntos, hoje, salvamos uma vida. Todos os dias, salvamos tantas outras, lutando por uma sociedade mais segura. Obrigada pelo apoio de todos e parabéns aos nossos heróis”, destacou o delegado de polícia responsável pela ação, Túlio Mota.