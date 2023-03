da redação

IBGE começou a notificar quem ainda não respondeu ao levantamento. Cobrança é baseada em lei federal que obriga o cidadão a prestar informações estatísticas.

Em todo o Tocantins, 5,6% das casas visitadas pelo IBGE ainda não responderam, se recusaram a participar ou estavam vazias. Mesmo com o trabalho quase concluído, os profissionais estão voltando às residências para deixar a notificação para que a população responda à pesquisa pelo site do IBGE.

Mesmo quem não responder aos questionários, essas pessoas vão ser contadas na estatística a partir de cálculos matemáticos. Ainda assim, o ideal é que todos participem, para que o recenseamento seja mais fiel à realidade.

De acordo com a última parcial divulgada pelo IBGE, o Tocantins conta com 1,418 milhão de habitantes. A estimativa é que, ao final do trabalho, esse número chegue a 1,5 milhão de pessoas. Cerca de 620 mil domicílios foram recenseados aqui no estado. O número superou a estimativa inicial do IBGE, que era de 530 mil residências.