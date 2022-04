Por Wesley Silas

O senador e líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, destinou mais uma emenda ao Hospital de Amor, em Palmas, TO, dessa vez no valor de 10 milhões de reais. Os recursos, que já estão na conta do hospital, serão utilizados para compra de equipamentos de última geração, que permitirão ampliar o atendimento para todas as etapas do tratamento do câncer.

A pedra fundamental do início da construção da unidade do Hospital de Amor de Barretos em Palmas foi lançada em novembro de 2021 e a unidade está sendo construinda numa área de 76,2 mil metros quadrados.

Em vídeo, dr Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, agradece ao senador que é “o nosso maior parceiro”.

Nova Unidade

Referência internacional no tratamento contra o câncer, o Hospital de Amor está originalmente sediado em Barretos (SP). Agora, uma nova unidade será instalada em Palmas, em uma área de 76,240 mil m², sendo que 54.240 m² foram doados pelo Governo do Tocantins.

O prédio contará com 15 mil metros de área construída e vai abrigar uma equipe de 756 funcionários e 195 médicos.