Share on Twitter

Share on Facebook

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), autuou em R$ 1.500,00 um homem de 41 anos, morador do município de Formoso do Araguaia, por crime ambiental.

da redação

Ele foi identificado na tarde desta quarta-feira, 17, após publicar um vídeo praticando pesca no período da Piracema.

Em razão da situação não configurar flagrante delito, o autor não foi conduzido até a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Conflitos Agrários (DEMAG), contudo, a mesma está sendo comunicada sobre o fato para que adote as medidas policiais cabíveis.

Pesca na Piracema é crime ambiental

O BPMA ressalta que a Piracema teve início dia 1º de novembro do ano passado e finaliza dia 28 próximo, sendo que a proibição da pesca no período objetiva a proteção dos fenômenos migratórios, comumente ligados ao período de desova e de reprodução dos peixes.