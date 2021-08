A partir deste mês, o Brasil, representado pelo Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, César Halum, assume a Presidência Pro Tempore da Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul (Reaf) e da Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul (RECM), formada por Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai e Brasil. O tocantinense tem o apoio da Ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa Cristina.

da redação

“Acredito que esse espaço que foi confiado a nós, é de suma importância para discutirmos as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, principalmente neste momento pós-pandemia. Essa troca de informações e projetos entre diferentes nações são importantes, pois gera crescimento para todos que participam dela”, afirmou o Halum.

A cada seis meses, um país responde pela Presidência Pro Tempore das Reuniões, como forma de garantir a democracia e o equilíbrio entre os Estados que formam o bloco. A partir deste mês de julho, ambas as Presidências, que estavam à cargo da Argentina, foram transferidas para o Brasil, sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF). O país segue no posto até janeiro, quando o Paraguai assume a posição.

Para o secretário César Halum, esses são espaços fundamentais para debater ações de fomento ao pequeno agricultor. “Teremos a oportunidade de avançar em temas importantes para a agricultura familiar regional, como a qualidade das produções deste público, acesso a mercados e comercialização dos seus produtos e a utilização do cooperativismo como ferramenta de fortalecimento. O Tocantins, por exemplo, é vitrine para os países do Mercosul. Temos aqui diversos exemplos e projetos de sucesso que têm o objetivo da valorização dos agricultores familiares”, concluiu.

Agricultura familiar: Reaf e RECM

A Reaf é um espaço para o diálogo participativo entre agricultores familiares, organizações, instituições rurais, academia e governos, com o objetivo de pensar em políticas públicas específicas para o setor da agricultura familiar dos países integrantes do Mercosul. A RECM, criada 2001, tem o propósito de inserir o cooperativismo na agenda de trabalho do Mercosul, facilitar o comércio e a intercooperação entre as cooperativas da região e fomentar ações conjuntas que levem desenvolvimento econômico e social às cooperativas, seus cooperados, famílias e comunidades. Esta Reunião Especializada também atua de forma conjunta com a Reaf, visando promover o cooperativismo/associativismo como ferramenta de fortalecimento da agricultura familiar no Mercosul.