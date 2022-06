Ao participar das solenidades de entregas das ordens de serviços de recuperação de diversos trechos rodoviários na Região do Bico do Papagaio no último final de semana, o pré-candidato a deputado federal Gylwander Peres (PSD) afirmou que “ O Programa de Reestruturação das rodovias tocantinenses será um grande legado da gestão do governador Wanderlei Barbosa aos tocantinenses.”

da redação

Peres destacou que o programa atenderá a uma demanda que está represada há décadas, uma vez que, no governo estadual, não existia um programa estruturado para a recuperação da malha rodoviária gravemente deteriorada. “Existiam apenas contratos de manutenção, mas nada planejado, de longo prazo e dedicado à recuperação do pavimento e melhora das nossas rodovias”, disse.

O Governo do Tocantins lançou recentemente um pacote de obras que deve investir cerca de R$ 700 milhões na conservação das rodovias estaduais. A previsão, de acordo com a Agência Tocantinense de Obras (AGETO) é de que 30 trechos sejam beneficiados de norte a Sul do Tocantins.

Segundo Gylwander Peres, a administração estadual conta com gente competente, além de comprometimento, planejamento e método de trabalho. “E está provando que gestão e responsabilidade faz uma diferença enorme”, afirmou.