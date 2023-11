Gurupi realizará Fórum Regional da Mulher neste mês de novembro

da redação

No próximo dia 17 de novembro, Gurupi será o anfitrião deste importante evento, cujo propósito é discutir políticas públicas voltadas para as mulheres. O Fórum ocorrerá no plenário da Câmara Municipal e contará não apenas com discussões, mas também com palestras informativas que orientarão a construção do Plano de Política da Mulher. Esse plano deve abranger ações, objetivos, estratégias e diretrizes.

A Secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa, destaca a importância da participação das autoridades políticas. “É fundamental que as autoridades do município estejam presentes, incluindo as primeiras-damas, secretárias municipais de assistência social, secretárias municipais da mulher, órgãos governamentais e não governamentais dedicados à defesa dos direitos das mulheres. Sua colaboração é essencial para o sucesso deste evento, juntamente com as redes de proteção. Todos os envolvidos na formulação de políticas públicas para as mulheres são bem-vindos, pois a participação de todos é crucial para a elaboração de um Plano Estadual da Mulher com ações concretas”, enfatiza a Secretária.

A garantia dos direitos das mulheres é muito mais do que uma mera formalidade; é a salvaguarda do direito à vida e à dignidade, com especial foco na proteção, no apoio e na reintegração ao mercado de trabalho. Este Fórum é um passo significativo rumo a uma sociedade mais justa e igualitária para as mulheres, onde seus direitos e aspirações são respeitados e promovidos.