Guia do Empreendedor é discutido na Arena do Conhecimento

A programação da Arena do Conhecimento, da noite desta quarta-feira, 21, recebeu a participação do superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, e do gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, Paulo Miotta, para discutir o Guia do Candidato Empreendedor. Juntos reforçaram a importância do documento e da inserção das propostas nos Planos de Governo dos eleitos. Todo o conteúdo foi compilado a partir de práticas concretas e que devem ser lembradas nesse período de retomada da economia.

da redação

Para contribuir com o desenvolvimento local dos municípios brasileiros, há quatro anos, o Sebrae publica um guia contendo sugestões direcionadas aos candidatos que disputam as eleições municipais. São dicas que poderão ser incluídas nas propostas dos concorrentes e, se adotadas, podem reforçar o empreendedorismo e implementação de políticas públicas voltadas aos pequenos negócios.

“Apresentamos soluções e metodologias que são resultados de coletas feitas junto aos participantes do prêmio prefeito empreendedor. Conversamos com todas as unidades do Sebrae e juntamos as melhores práticas e situações que já ocorreram. Esperamos auxiliar os futuros gestores a contribuir ainda mais com o fortalecimento dos pequenos negócios e a geração de emprego e renda”, destacou Paulo Miotta.

“São práticas que podem ser utilizadas por prefeitos e vereadores para o desenvolvimento e transformação do município. É preciso proporcionar um ambiente de negócios desburocratizado, que promova o crescimento da atividade comercial, emprego e renda”, apontou Moisés Gomes.

Sobre o Guia

O Guia possui 10 eixos temáticos: geração de emprego; mobilização de lideranças; desburocratização e simplificação dos processos; apoio ao empreendedor; compra da produção local; Inclusão do empreendedorismo nas escolas; qualificação de quem mais precisa; fortalecimento da identidade do município; incentivo à cooperação; e promoção da inovação e sustentabilidade. O documento “Seja um Candidato Empreendedor” está disponível pelo link: https://bit.ly/3kh3g86.