Um trem e um veículo de passeio colidiram no cruzamento da Ferrovia Norte-Sul com a rodovia estadual TO-431, fato ocorrido próximo de Guaraí na manhã deste domingo (03). Uma idosa de 95 anos que estava no veículo de passeio faleceu ainda no local e outras duas pessoas, uma mulher de 64 anos e um homem de 71 anos, ficaram gravemente feridos. Todos eram da mesma família.

Da redação

Segundo o site Guaraí Notícias, equipes da Polícia Militar e uma ambulância foram deslocadas até o local do acidente. As circunstâncias que motivaram a colisão são desconhecidas. O condutor e a passageira tiveram ferimentos graves e foram socorridos para o Hospital Regional de Guaraí (HRG). A idosa de 95 anos, segundo apurado, seria mãe da passageira ferida e sogra do condutor. Ambos são residentes de Guaraí.