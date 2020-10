Grupo Norte de Comunicação compra sociedade e assume operações do SBT no Tocantins

O Grupo Norte de Comunicação assinou, na última sexta-feira (23), a compra da sociedade em operações da TV do Tocantins, se tornando o principal afiliado do SBT no Estado. O Grupo já era dono de metade das ações desde outubro de 2018.

da redação

O Grupo é detentor de outras três emissoras de televisão nos estados do Amazonas e Roraima, duas emissoras de rádio e um portal de notícias. Com a compra, o Grupo avança para se tornar um dos maiores operadores de comunicação na região Norte do País.

Inaugurando um novo tempo no Tocantins, o SBT TO – que possui sede em Palmas, Araguaína e Gurupi – já vinha investindo nos seus profissionais e em melhorias técnicas para buscar levar a todos uma comunicação mais leve, direta e eficaz.

Só em 2020, a televisão criou um portal de notícias (www.ntocantins.com.br), a sede de Palmas passou por revitalização do parque técnico, a marca se reposicionou em Gurupi, e em Araguaína uma nova sede foi construída e inaugurada em junho.

Ao todo, o SBT Tocantins gera mais de 50 empregos diretos e indiretos entre jornalistas, cinegrafistas, editores e profissionais do marketing, todos com o mesmo objetivo: manter a população bem informada e em tempo real.

Na TV, atualmente, com produção jornalística local, o SBT conta com o programa de tribuna “O povo na TV” e o jornal “Notícias Tocantins”; além do “Norte Eleições Entrevistas” e de programas de entretenimento, saúde e informação, sendo todos estes terceirizados.