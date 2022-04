Foi sancionada pelo governo do Tocantins uma lei estadual que autoriza a federalização do trecho da TO-050 de Silvanópolis até Palmas, passando por Porto Nacional. Quando todo processo for finalizado a rodovia passará a integrar a BR-010.

da redação

Essa mudança deve pôr fim à incerteza de muitos motoristas sobre onde começa e termina a rodovia federal em Palmas.