O Governo do Tocantins fará o pagamento de todos os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, referente ao mês de outubro, nesta quinta-feira, 28, data em que se comemora o Dia do Servidor Público, mantendo o formato de antecipação do salário dentro do mês de referência.

da redação

A antecipação do pagamento por parte do Governo do Tocantins ocorre em razão dos ajustes econômicos e da austeridade fiscal, medidas colocadas em prática pela Gestão Estadual nos últimos três anos, possibilitando entre outras coisas o seu enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O Governo do Tocantins solicita aos servidores que continuem tomando todos os cuidados necessários para prevenção da covid-19, uma vez que a pandemia ainda não acabou.

Folha de Outubro

A folha de pagamento do Estado, referência do mês de outubro, tem o valor bruto de R$ 324.067.586,01, sendo que R$ 186.136.352,71 serão injetados diretamente nas contas dos servidores (valor líquido da Folha).