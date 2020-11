Governo planeja Agrotins 2021

Na tarde dessa quinta-feira, 26, o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Thiago Dourado, acompanhado do presidente da Tocantins Parceria, Aleandro Lacerda Gonçalves, e equipes técnicas visitaram o local de realização da Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins), no Centro Agrotecnológico de Palmas para propor novas mudanças estruturais na locação dos espaços para expositores.

da redação

De acordo com o Secretário, a nova proposta de parceria com o público privado, visa garantir a melhoria na estrutura em diversos aspectos: elétrico, hidráulico, predial para agilidade na manutenção geral da Agrotins. “A parceira da Seagro vai continuar na gestão da Feira, no mesmo conceito que visa à capacitação de produtores, movimentação dos negócios agropecuários, transferência e difusão de tecnologias ao homem do campo”, ressaltou.

O Secretário frisou ainda que essa nova roupagem estrutural é pertinente, uma vez que a Feira, a cada ano, apresenta uma dimensão gigantesca na exposição dos produtos agropecuários, tanto no segmento agrícola quanto na pecuária. “A intenção é inovar e tornar mais dinâmico, mais competitivo no conceito mercadológico no setor agropecuário”, complementou.

Para o presidente da Companhia Tocantins Parceria, Aleandro Lacerda Gonçalves, uma das competências da Autarquia da qual é gestor é a de executar as atividades imobiliárias de interesse do Estado. A proposta do Governo, na Agrotins, busca proporcionar um espaço mais adequado e confortável para expositores e visitantes. “Vamos construir uma estrutura permanente, pois sabemos do potencial da Feira para o agronegócio tocantinense e, assim, garantir mais qualidade e inovação tecnológica na exposição agropecuária no Tocantins”, destacou.

Agrotins 2020

Marco na história do agronegócio brasileiro, a Feira de Agrotecnologia do Tocantins (Agrotins 2020 100% Digital) obteve uma movimentação financeira de mais de R$ 216,5 milhões, além de mais de 470 mil visualizações da plataforma www.agrotins.to.gov.br, e de 5 mil pessoas capacitadas por meio de palestras ao vivo ou gravadas.

Pelo canal do YouTube, mais de 305 mil pessoas participaram, oriundas de 62 países, fora o Brasil que teve acessos de mais de 1,3 mil municípios distribuídos em todos os estados mais o Distrito Federal.