O Governo do Tocantins, desde o início da pandemia decorrente do novo Coronavírus, não mediu esforços para ajudar a população tocantinense no enfrentamento à Covid-19. Diante do atual cenário vivido pelos cidadãos de Manaus (AM), o Governador Mauro Carlesse se pronunciou e prontificou a ajudar – no que for necessário – para tentar reverter a situação da capital amazonense.

Por Redação

O Governo do Amazonas informou, na sexta-feira, 15, que devido ao colapso do sistema de saúde pública, pacientes com Covid-19, seriam transferidos da rede pública hospitalar do Estado para outros sete entes federativos, como também, para o Distrito Federal durante os dias conseguintes. Um grupo de pessoas, que estava internado na rede estadual daquele Estado, foi removido na tarde desta quinta-feira, 21, para continuar o tratamento na capital do Espírito Santo, Vitória.

Neste grupo de pacientes, cujo voo teve um pouso técnico previsto em Palmas, embarcaram 18 pacientes, dois médicos e quatro enfermeiros. O Governo do Tocantins, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), mobilizou uma equipe especializada com UTI terrestre, que foi encaminhada para o aeroporto, visando oferecer suporte técnico e apoio médico, caso houvesse intercorrências.

A Operação Vida faz parte de uma força-tarefa realizada pelo Governo do Amazonas, por meio do Ministério da Saúde, para melhorar o fluxo de atendimento na rede pública de saúde. Para o Secretário de Saúde do Tocantins, Edgar Tollini, “essa união é um marco na história do Brasil durante a pandemia, porque conseguimos perceber o quanto nós podemos ser realmente um só, sem medir esforços, dentro das condições de cada Estado, para oferecer o suporte apropriado, visando a melhoria para a população. Não se trata somente do Tocantins, mas de outros estados e, novamente, vale ressaltar que todo o nosso empenho é para que consigamos minimizar a ação desse vírus no nosso Estado e no país e, nesse momento, sobretudo, oferecer total apoio a Manaus”.