da redação

O aeroporto em São Félix do Araguaia é uma demanda que atende o turismo internacional, uma vez que o Brasil recebe, cada vez mais, turistas de fora do país na intenção de conhecer as belezas naturais do Parque Estadual do Jalapão.

“Estamos visitando, em São Félix do Araguaia, o local escolhido para ser o aeroporto desta região do Jalapão. Em Mateiros, haverá também um aeroporto, mas esta região de São Félix é ideal para a obra. Tem tamanho, comprimento e um solo bom para a construção do empreendimento, que vai alavancar a indústria do turismo no Jalapão”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Ainda durante sua passagem pelos municípios que fazem parte do Parque Estadual do Jalapão, o Governador encontrou lideranças políticas e conversou com a população local, a fim de receber demandas, principalmente sobre economia e gestão turística da região. “O nosso projeto é melhorar a infraestrutura do Jalapão, não somente para a visitação dos turistas, mas para fortalecer a economia da região e proporcionar melhor qualidade de vida para a população que aqui vive”, ressaltou o Chefe do Executivo.