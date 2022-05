Na última segunda-feira, 09, o Diário Oficial do Estado trouxe a publicação n 6083 que autoriza o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, por meio de parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), a realizar o processo seletivo simplificado para frequência no Curso de Formação de Brigadistas Florestais (CFBF) e para a prestação de serviço voluntário na prevenção e combate aos incêndios florestais no Estado do Tocantins.

da redação

O recurso foi repassado via Termo de Execução Descentralizada – TED, da Semarh, na ordem de um milhão e trezentos mil reais para a contratação de 80 brigadistas florestais temporários. Os selecionados poderão receber uma indenização para custeio de despesas pelo trabalho, cumprindo jornada de 12 horas e descansando no mínimo o equivalente ao dobro das horas de serviço voluntário cumprido.

O edital completo pode ser acessado no endereço https://bit.ly/3N2PN1G

De acordo com o documento, as vagas serão distribuídas em oito municípios do Estado, sendo: (16) vagas para Palmas, (10) para Araguaína, (10) para Gurupi, (10) para Porto Nacional, (10) Colinas do Tocantins, (10) para Araguatins, (10) para Dianópolis e (04) para Paraíso do Tocantins.

O Coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual, Tenente-Coronel Erisvaldo Alves, ressalta a importância da medida no reforço das equipes de bombeiros militares que já são, nessa época do ano, destinadas exclusivamente ao combate de incêndio florestal. “Esse trabalho é feito nos quartéis, é separada uma equipe só pra atender esse tipo de ocorrência, e esses brigadistas vão reforçar essas equipes, inclusive, apoiando as brigadas municipais quando elas se depararem com incêndios que fujam da sua capacidade de resposta. É muito importante esse reforço nesta época mais crítica”, destaca Coronel Alves.

As inscrições serão gratuitas e realizadas de forma virtual por meio do Formulário de Inscrição, disponível no endereço https://bit.ly/3efxszD, no período de 16 a 26 de maio, das 10h do primeiro dia, às 18h do último dia. No momento da inscrição o candidato deverá fazer a opção do local onde deseja realizar a prova, que será também o local de realização do curso, caso seja classificado. As provas acontecerão nos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Colinas do Tocantins, Araguatins e Dianópolis.

A relação dos candidatos inscritos será divulgada no site do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (www.bombeiros.to.gov.br) no dia 27 de maio de 2022.

Processo seletivo

O processo seletivo consistirá no Teste de Aptidão Física (TAF) e preenchimento dos demais requisitos constantes no edital. O TAF será realizado no dia 30 de maio, na Unidade Bombeiro Militar (UBM) para a qual o candidato se inscreveu. De caráter classificatório e eliminatório, o TAF visa avaliar a capacidade do candidato para o desempenho das atribuições referentes às exigências próprias da função de brigadista.

O TAF

O Teste de Aptidão Física consiste em caminhada de 2.400 metros, transportando uma bomba costal cheia d´água, pesando aproximadamente 24 quilos. O prazo máximo para conclusão da prova é de 30 minutos, não sendo permitido correr, apenas caminhar. O objetivo da prova é avaliar a resistência muscular e aeróbica, e a capacidade cardiorrespiratória do candidato.

Segundo o cronograma, a lista com o resultado do TAF e a convocação dos candidatos classificados para a matrícula no curso será publicada no dia 01 de junho no site do Corpo de Bombeiros Militar: www.bombeiros.to.gov.br

Curso de Formação

Os classificados serão convocados para matrícula no Curso de Formação de Brigadistas de Incêndios Florestais, a ser realizado entre os dias 06 e 10 de junho, nas sedes das Unidades do CBMTO. O curso será ministrado na modalidade presencial e contará com aulas teóricas e práticas, com carga horária de 36 horas, sendo que as formações poderão acontecer no horário diurno e noturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados.