Governo divulga programação de shows em comemoração ao aniversário do Tocantins

da redação

A festa de aniversário do Tocantins neste ano vai durar dois dias com show de diversos artistas. O evento será na Praça dos Girassóis. Nesta terça-feira (03) o governo divulgou a programação completa com o horário de cada apresentação.

Na quinta-feira (5) a programação será com artistas regionais e nacionais que vão desde o piseiro até o sertanejo. Confira: