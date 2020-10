Governo antecipa pagamento dos servidores estaduais

O Governo do Tocantins pagou os servidores estaduais nesta quarta-feira, 28 de outubro, data alusiva ao Dia do Servidor Público. A medida, confirmada pela Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento (Sefaz-TO), vai injetar R$ 187.796.617,81 no mercado tocantinense, referente à folha de outubro, e o dinheiro já está disponível para saque na conta do servidor.

da redação

“Em um ano de tantos problemas e preocupações, a gente fez o possível para cumprir o nosso compromisso de pagar os salários em dia. Nesse dia do servidor público, eu só tenho a agradecer a todos vocês que ajudam o Tocantins a continuar crescendo. Além da antecipação do pagamento para hoje, nós também decretamos o ponto facultativo em comemoração ao seu dia para esta sexta-feira, 30, para que vocês possam aproveitar o fim de semana prolongado junto com a família e tomando os cuidados com a saúde em virtude da Covid-19”, destaca o governador Mauro Carlesse.

A antecipação do pagamento, geralmente feito até o dia primeiro do mês subsequente ao trabalhado, está sendo possível graças ao equilíbrio fiscal conseguido pela atual gestão e demonstra respeito pelo servidor e população em geral.

“É determinação do governador Mauro Carlesse a manutenção em dia de todos os compromissos financeiros do Estado, em especial com os servidores públicos, que fazem a máquina administrativa girar e seus salários são responsáveis também pelo movimento da economia interna. Pagamento de salários é bom para o servidor, é bom para o mercado local e é bom para o Governo que o recebe de volta em forma de impostos”, ressalta o secretário da Fazenda e Planejamento, Sandro Henrique Armando.

O Governo do Tocantins conta hoje com 50.732 servidores.