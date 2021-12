“Farei um governo de coerência, de responsabilidade com o povo, de honestidade”, destacou o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, ao anunciar investimentos durante a entrega das obras de ampliação do Colégio Militar Dona Anaídes Brito Miranda, na manhã desta segunda-feira, 20, em Guaraí.

da redação

A ampliação da unidade educativa foi possível devido a recursos na ordem de R$ 3 milhões oriundos do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS). Agora, o colégio possui 10 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, salas de professores, financeiro, direção, secretaria, auditório, refeitório e uma quadra poliesportiva coberta.

O colégio atende 390 estudantes do 6º ao 9º do ensino fundamental e ensino médio. Além das aulas regulares, a unidade também conta com uma sala de reforço e quatro rampas que facilitam o deslocamento de pessoas com dificuldade de locomoção. “Esta escola agora tem 390 alunos matriculados. Vamos unir o ensino pedagógico e a disciplina dos militares. Isso é bom para a sociedade”, afirmou o Governador.

O secretário da Educação, Juventude e Esporte (Seduc), Fábio Vaz, anunciou que a partir do dia 1º de fevereiro de 2022, as aulas serão 100% presenciais nas escolas públicas de ensino do Estado. “Nossos alunos estão há dois anos sem aulas convencionais, dia 1º de fevereiro retomaremos todas as aulas presenciais no Tocantins e acredito que nossa equipe escolar esteja preparada. Agora, nossa parte é organizar o futuro”, destacou o secretário, reforçando o pagamento das progressões de 2015 e 2016 na próxima folha.

O secretário também destacou a luta da comunidade escolar durante a reforma da escola. “Durante a reforma muita coisa aconteceu, fomos para prédio alugado, e não tinha segurança adequada. Nesse meio tempo houve a mudança do colégio convencional para a estrutura militar e esta parceria vem fazendo muito bem a comunidade e com esta reforma a unidade pode chegar a 420 alunos. Quando você tem uma boa estrutura, isso é revertido em qualidade educacional”, finalizou.

A prefeita de Guaraí, Fátima Coelho, afirmou que o colégio também atenderá estudantes de municípios vizinhos. “Você nem sabe como vai ser útil para a comunidade guaraiense. Adolescentes de outras cidades vêm estudar aqui. Isso aqui vai ser maravilhoso e vamos dar condições para cada vez mais pessoas ter acesso a esta escola”, comentou a prefeita.

Mais obras

Wanderlei ainda anunciou mais asfalto para municípios do Tocantins. “Vamos fazer a estrada de Itacajá a Itapiratins, faltam 37 km de revestimento. Vamos fazer também de Santa Maria a Centenário, até Recursolândia. São cidades que possuem cerca de 12 mil pessoas que não têm asfalto. Essas são algumas das prioridades do nosso Governo. Também vamos prosseguir com asfalto ao Jalapão, não só até São Félix [do Tocantins], também a Lizarda, a Rio Sono e Mateiros. Tudo isso está dentro do nosso planejamento a partir do ano que vem”, destacou.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Jairo Mariano, afirmou que dará uma nova roupagem à infraestrutura do Tocantins. “Vamos dar uma nova roupagem e dinâmica nas obras públicas. Há um número grande de obras paradas no Estado, e queremos retomá-las. Temos oito cidades que não possuem ligação asfáltica, e essa é uma de nossas missões”, disse o gestor.

Cirurgias eletivas

O governador Wanderlei Barbosa reiterou o compromisso de zerar a fila de cirurgias eletivas. “Na área de saúde, vamos operar as pessoas que estão nos corredores dos hospitais. Cerca de 7 mil pessoas estavam na fila aguardando uma cirurgia. Precisamos fazer com que os tocantinenses sejam atendidos nas nossas unidades e estamos fazendo convênios com quem tem centro cirúrgico. Já fizemos isso em Colinas [do Tocantins], Augustinópolis e nos municípios do Vale do Araguaia”, disse o Governador.

Servidores

Wanderlei Barbosa ainda afirmou que R$ 160 milhões serão destinados para pagar direitos atrasados a professores, merendeiras e guardas e mais R$ 50 milhões a servidores da saúde. “Nós estamos fazendo investimento em nosso material humano. Eu sei o que o povo do Tocantins quer e precisa. Estaremos com as portas abertas para discutir todos os projetos de alcance social”, pontuou.

Indústria

“Não vejo como industrializar o Estado se não cuidarmos dos empresários. Temos que ter incentivos fiscais e ter infraestrutura nos parques industriais. Vamos ter o investimento de R$ 3 a R$ 5 milhões na infraestrutura de cada parque para isso, temos R$ 53 milhões em caixa para investir. Serão obras em parceria com os municípios e vai gerar emprego em Guaraí, Colinas [do Tocantins], Paraíso [do Tocantins], Porto Nacional e Gurupi”, destacou.

Hospital do Amor

O Governador ainda afirmou que pretende investir no Hospital do Amor e pediu para os deputados presentes que liberem emendas para a unidade de Palmas. “Perdi familiares para o câncer. É muito dolorido, por isso peço suas colaborações. Precisamos tirar pacientes do Hospital Geral de Palmas, assim, liberaremos leitos para atender outros pacientes”, disse.

Presenças

Estavam presentes os secretários de Estado da Comunicação, Luiz Celso; de Ações Estratégicas, Lázaro Botelho; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros (CBMTO), coronel Carlos Eduardo Farias; os deputados estaduais Olyntho Neto, Ivory de Lira, Léo Barbosa, Valdemar Junior e Valderez Castelo Branco.

Além dos prefeitos de Itapiratins, Sandro Rodrigues; de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro; de Bom Jesus do Tocantins, Paulo Hernandes; de Rio dos Bois, Moacir Oliveira; de Tabocão, Wagner Teixeira; de Colinas, Josemar Casarin; de Goianorte, Maria de Jesus Amaro; de Tupiratins, Janilson Veras; e de Itaporã, José Rezende; e o empresário Edson Tabocão.