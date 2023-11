Governador nomeia primeira mulher para o cargo de Chefe do Estado-Maior dos Bombeiros do Tocantins

da redação

O governador Wanderlei Barbosa nomeou nesta quarta-feira, 1º de novembro, a coronel Andreya de Fátima Bueno como Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO). Coronel Andreya Bueno é a primeira mulher a assumir esse cargo na CBMTO e a nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado dessa quarta-feira.

“Hoje é um dia histórico para o Tocantins. Estou orgulhoso de anunciar a nomeação da primeira mulher como Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros do nosso Estado. É um passo importante para o reconhecimento do talento e competência das mulheres em posições de liderança. Tenho certeza de que a coronel Andreya desempenhará um papel de excelência no Corpo de Bombeiros. Parabéns a ela e a todos os bombeiros pelo trabalho excepcional que realizam diariamente”, frisou o governador Wanderlei Barbosa.

“Estou muito grata pelo reconhecimento, ser nomeada pelo nosso governador Wanderlei Barbosa me dá a certeza de estar no caminho certo, mas, ainda, teremos muito trabalho pela frente. O CBMTO é uma corporação sólida, formada por homens e mulheres que dedicam suas vidas à missão de salvar vidas e sinto muito orgulho em poder representá-los no comando desta instituição”, ressaltou a chefe do Estado-Maior, coronel Andreya Bueno.

Perfil Militar

A chefe de Estado-Maior, Andreya de Fatima Bueno, é formada em Biomedicina pela Universidade Federal do Tocantins. Foi a primeira mulher a ingressar no Curso de Formação de Oficiais Combatentes do Tocantins do CBMTO; possui Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Emergências; alcançou o posto de Tenente Coronel Bombeiro Combatente em 2019; se tornou Comandante de Batalhão do CBMTO também em 2019. Foi a primeira mulher a se tornar Coronel dos bombeiros em abril de 2023.

Coronel Andreya de Fátima Bueno faz parte do efetivo desde 2006, quando o CBMTO foi emancipado da Polícia Militar e passou a ser oficialmente uma corporação independente e autônoma. No CBMTO, assumiu as funções de Comandante Operacional, Comandante de Gestão de Pessoas e Comandante de Correição e Disciplina (Corregedora).