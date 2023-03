da redação

Israel Júnior é irmão do deputado federal Alexandre Guimarães e entra na vaga que era ocupada interinamente pelo procurador-geral do estado, Kledson de Moura Lima, desde o dia 8 fevereiro deste ano. A nomeação de foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (02).

Israel é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) e empresário do ramo de construção.