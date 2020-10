Governador entrega leitos Covid no novo Hospital Geral de Gurupi

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, entregou nesta sexta-feira, 30, os primeiros 25 leitos clínicos da unidade de saúde, como anunciado há cerca de 40 dias, quando prometeu aumentar a oferta de vagas para atender pacientes acometidos pela Covid-19. Com a inauguração, a cidade de Gurupi passa a contar com 70 leitos, dos quais 20 são Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). Os novos leitos passam a receber pacientes a partir deste sábado, 31.

Durante o evento, Mauro Carlesse ressaltou que o Ministério da Saúde revelou que o Tocantins será o primeiro estado a iniciar a vacinação contra o novo Coronavírus, o que segundo o Governador é resultado do trabalho transparente e de qualidade realizado pelo Governo do Tocantins para combater a pandemia.

“Esses novos leitos são frutos de muito trabalho e determinação para que ficassem prontos para atender a demanda nessa pandemia. Esse hospital não era para atender pacientes com Covid, mas chegamos à conclusão que o ideal seria adaptarmos uma ala ao invés de montarmos um hospital de campanha provisório”, explicou Mauro Carlesse, ressaltando a qualidade das obras.

“Esta obra é muito importante não só para Gurupi e a região sul, mas para todo o Tocantins. Uma unidade de alto padrão, que demonstra que se todos fizerem a sua parte é possível prestar um bom atendimento à população. É um investimento em saúde que vai proporcionar atendimento de qualidade à população”, frisou. Os leitos são equipados com ventiladores, respiradores mecânicos, monitores multiparâmetros e carrinhos de emergência.

O Hospital Geral de Gurupi é a maior obra pública da área de saúde em andamento no Estado. Quando estiver concluída vai disponibilizar 200 leitos hospitalares que vão permitir ampliar e melhorar o atendimento prestado pelo poder público, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), para os gurupienses e a população de toda a região.

O secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, destacou a determinação do governador Mauro Carlesse em buscar formas de enfrentamento à pandemia. “Cumprimos a sua determinação e a partir de hoje o senhor entrega a obra, infraestrutura, equipamentos e equipes prontas e preparadas para a continuidade do enfrentamento do novo Coronavírus. A pandemia não é um adversário, é um inimigo, e o senhor está entregando uma obra completa. Isso demonstra o respeito e o comprometimento com a população”, concluiu ressaltando que já recebeu ordens para agilizar a licitação para as próximas etapas do HGG.

“O Governo do Estado retomou o desenvolvimento do Tocantins e a comprovação são os investimentos que estão sendo feitos na infraestrutura. O Hospital Geral de Gurupi é um exemplo disso”, frisou a secretária de Estado da Infraestrutura, Juliana Passarim.

Estrutura

A expectativa do governador Mauro Carlesse é entregar a primeira etapa do Hospital Geral de Gurupi completamente concluída ainda este ano. A etapa em questão conta com bloco do pronto-socorro infantil e adulto, bloco do ambulatório, bloco administrativo, rampa, passarela e escada. Com a conclusão desta etapa, será realizada a licitação da etapa seguinte com a inclusão de blocos de enfermarias, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A capacidade total do hospital será de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em Gurupi e região.

A nova estrutura também contará com um auditório para aproximadamente 200 pessoas, elevador e captação de energia solar para aquecimento de água.

O evento de entrega de leitos contou com a presença de secretários de Estado, servidores públicos e a equipe médica da unidade.