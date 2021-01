Share on Twitter

O vice-prefeito de Gurupi e secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher, Gleydson Nato, esteve com o secretário estadual da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (SETAS) José Messias debatendo sobre esta demanda.

da redação

Em pauta, uma parceria para implantação da primeira fábrica de cadeiras de rodas do Tocantins e do norte do Brasil.

Para ativar o funcionamento da fábrica, o Governo do Estado chegou a anunciar que está investindo cerca de R$ 1,2 milhão de recursos próprios, para custear o aluguel, a compra de equipamentos e materiais, além do pagamento de salários para os funcionários. O projeto beneficiará os portadores de deficiência física em situação de vulnerabilidade social.