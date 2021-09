O objetivo é unir forças em prol do desenvolvimento do Estado, por meio da ciência e da tecnologia. O objetivo, segundo os articuladores, é criar um organismo de cooperação, visando trabalhar ações integradas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, compartilhamento de estruturas, além da interlocução permanente com a comunidade, as instituições e os Governos e que possa oferecer soluções para os problemas da sociedade.

da redação

A iniciativa de formar um Conselho de Reitores de Universidades do Tocantins partiu da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), representada pelo reitor Augusto Rezende, e foi a pauta principal de uma reunião realizada nesta terça-feira, 31, entre os reitores da Unitins, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Universidade de Gurupi (UnirG) e Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica).

O reitor da Unitins enfatiza que essa ação é o início de um diálogo entre as principais instituições de ensino superior do Estado do Tocantins que possuem Reitoria, com articulação local, no sentido de mostrar que o ensino superior é um ambiente importante para o desenvolvimento regional, para a formação de mão de obra qualificada e principalmente, para ajudar a sociedade na solução de problemas.

“As universidades fazem parte do processo de desenvolvimento, a gente vê isso no mundo inteiro, com a criação de parques tecnológicos, no desenvolvimento de pesquisas, projetos de extensão, juntamente com a iniciativa privada e a gestão pública, ou seja, uma gama de possibilidades que as universidades podem ser inseridas”, destaca Augusto Rezende.

Para o reitor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Luís Eduardo Bovolato, a iniciativa de se formar o Conselho busca reunir as instituições públicas e privadas confessionais no sentido de contribuir com o Estado. “É uma articulação conjunta do ponto de vista da colaboração mútua e recíproca e, também, de colaboração com assuntos que são relevantes para o desenvolvimento do Estado do Tocantins”, ressalta.

“A criação do Conselho de Reitores é extremamente importante porque irá fortalecer as IES do Tocantins. A intenção é que possamos integrar as ações das Instituições, nos unindo para compartilhar ideias e situações. Pretendemos, ainda, discutir juntos possibilidades de captação de alunos, políticas para egressos, além disso, pedirmos apoio ao Governo do Estado para que possa subsidiar as ações e projetos desenvolvidos por este Conselho”, pontua a reitora da Universidade de Gurupi (UnirG), Sara Falcão, complementando que, em Gurupi, “temos como exemplo o Conselho de Gestores, integrado pela UnirG, pelo IFTO e pela UFT, regimentado pelo ‘Inova Gurupi’, que tem como objetivo captar recursos para executar as ações propostas por essas três instituições de ensino superior da região Sul do Estado”.

O reitor do Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica), Gillianno Mazzetto, ressalta que “o grande objetivo do Conselho é unir forças em prol do desenvolvimento do Estado do Tocantins e, por isso, cada vez mais as instituições ali representadas têm o compromisso de fazer com que a população do Estado seja beneficiada por meio da ciência, da pesquisa, do ensino e da extensão”. Ele aponta que o próximo passo dos articuladores é firmar uma carta de intenção entre os reitores e depois começar a criar um núcleo de expertises, cujo o objetivo será marcar uma reunião com o governador do Estado para apresentar os projetos e depois nos colocarmos à disposição”.

Para o reitor do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Antonio da Luz Júnior, a criação do Conselho é fundamental para ampliar a atuação das instituições junto à sociedade, fortalecendo os pontos positivos de cada uma e ajudando mutuamente na solução dos problemas que são vivenciados. “Acredito que teremos uma interação muito grande com o Governo do Estado, buscando também trabalhar alinhado com as diretrizes do Governo para o Estado e fazer com que as ações desenvolvidas pelas instituições fortaleçam o resultado de tudo que está sendo planejado. Sem dúvida nenhuma o principal beneficiado será a sociedade tocantinense que terá instituições de alta qualidade trabalhando juntas, tentando melhorar as condições de vida de nossa população”, finaliza.