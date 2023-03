Share on Twitter

A solicitação foi feita pelo deputado Nilton Franco (Republicanos), após a instalação da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira, 7.

A justificativa do parlamentar é que vem aumentando os registros de roubos e venda ilegal de gado na região central do Estado. “Vamos convocar todos interessados para propormos ações urgentes com vistas a reprimir esse tipo de crime”, defendeu.

A ampliação do número de Delegacias Especializadas de Repressão a Crimes Agrários no Tocantins está entre as propostas defendidas pelos integrantes da Comissão.

Eles alegam que, atualmente, só há uma delegacia com essa especialização em todo Estado do Tocantins. “É insuficiente para atender a quantidade de casos que só aumenta”, alertou Franco.

Comissão

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, instalada nesta quarta-feira, tem como presidente o deputado Moisemar Marinho (PSB). Os demais membros efetivos são: Professor Júnior Geo (PSC), Olyntho Neto (Republicanos), Nilton Franco (Republicanos) e Eduardo do Dertins (Cidadania).

Os membros suplentes são Gutierres Torquato (PDT), Wiston Gomes (PSD), Valdemar Junior (Republicanos), Claeiton Cardosos (Republicanos) e Cláudia Lelis (PV).