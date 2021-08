Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), iniciou as perfurações para construção das fundações dos pilares submersos da nova ponte sobre o Rio Tocantins, na TO-255, em Porto Nacional.

Os trabalhos são concentrados no leito do rio e estão sendo realizados com auxílio de uma balsa e de equipamentos especiais. De acordo com o superintendente de Gestão Operacional e Construção, Ademo Vendramini, o início das perfurações no leito do rio leva a obra para outra etapa. “Antes estava sendo realizada a construção dos pilares em terreno seco e, agora, iniciamos um serviço de maior complexidade”, frisa.

A secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, explica que o primeiro pilar submerso a ser construído é o 18. “A ponte terá 22 pilares, seis deles fora do rio e 16 submersos; nós já concluímos as fundações de quatro dos seis em terreno seco e iniciamos o primeiro dentro do rio”, destaca a gestora.

A nova ponte terá 1.488 metros de extensão, sendo 1.088 metros de armação de concreto e 400 metros de aterro.

Em paralelo à construção dos pilares, a empresa Rivoli do Brasil, responsável pela obra, continua trabalhando na construção das peças pré-moldadas, dentre elas estão as grandes vigas de concreto que irão compor a superestrutura.

Ao todo, estão em fase de construção as 94 vigas de 43 metros, altura equivalente a um prédio de 15 andares e 120 toneladas. Até agora, 33 peças já estão prontas.

As peças estão sendo fabricadas no canteiro de obras instalado às margens da TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis. No local, também serão construídas outras peças pré-moldadas de pequeno e médio porte.