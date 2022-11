da redação

Pela segunda, vez o fotógrafo do TJTO chega à final do prêmio, a primeira foi ainda em 2019, quando concorreu com um ensaio de pré-casamento no quesito de melhor coleção daquele ano. Dessa vez, ele concorre na categoria fotógrafo revelação do Brasil na classe de casamentos.

O prêmio é organizado pela Inspiration Photographers, uma das associações mais renomadas do mundo neste ramo e que promove etapas durante o ano, nas quais o participante envia suas fotografias dentro da categoria que participa.

“Recebi a notícia com muito entusiasmo e alegria. Essa indicação é resultado de um trabalho duro, qualificação e comprometimento. Já me sinto um vitorioso só pelo fato de ter o meu nome estampado ao lado de grandes nomes da fotografia do Brasil e do mundo nessa grande final. É muito gratificante!”, comemorou Rondinelli Ribeiro.

A cerimônia de premiação está prevista para 6 de dezembro e pode ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial do Inspiration Photographer, no YouTube.