O Fórum para o Desenvolvimento Regional via Consórcios realizado na tarde dessa terça-feira, 31, em Gurupi, buscou a integração dos municípios para fortalecer as pequenas agroindústrias, visando a comercialização e qualidade na produção, principalmente nas agroindústrias de agricultores familiares. A reunião foi direcionada aos prefeitos, secretários e técnicos ligados à agricultura de 31 municípios da região.

da redação

Ao fazer a abertura, o secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, destacou que a efetivação dos consórcios nos municípios possibilitam muitas oportunidades para os pequenos produtores da agroindústria familiar aos mercados consumidores. “Além de proporcionar um produto de mais qualidade na região, gera mais renda e integração comercial nos municípios”, afirmou.

O presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos, Victor Borges, explanou sobre o agrodesenvolvimento via consórcios intermunicipais, explicando as vantagens da integração entre os municípios. “Este sistema integrado pode compartilhar e diminuir os custos numa única equipe de veterinários, o que pode atender a todos, na inspeção formalizada para os pequenos produtores para que eles possam vender no mercado oficial em todos os municípios, favorecendo o desenvolvimento econômico”, explicou.

Segundo secretário de Produção e Desenvolvimento Econômico de Porto Nacional, Alcides Serpa, essa ação é um marco fundamental, pois traz realmente um aprendizado entre o consumidor e o produtor. “E assim, tratando especificamente da pequena propriedade, agregando valores, conseguiremos chegar lá, com qualidade, excelência e as condições para produzir bem”, concluiu.

A gerente de Fomento à Agroindústria da Seagro, Verônica França, fez sua explanação focando nas oportunidades que os consórcios municipais podem desenvolver as pequenas agroindústrias. “Buscamos somar os esforços para solução dos problemas comuns nos municípios. E a Secretaria de Agricultura pode auxiliar a melhor a gestão municipal, aumentado os números de empreendimentos legalizados, executando o serviço de inspeção municipal de forma associada para oferecer produtos de qualidade e segurança”, destacou.

A prefeita de Santa Rita do Tocantis, Neila Maria, falou da importância dessa ação da Seagro, no incentivo a implantação dos consórcios municipais no Estado. “Acredito que é um grande marco para os municípios, principalmente os pequenos produtores. Desta forma, vamos buscar uma integração maior e o desenvolvimento socioeconômico”, ressaltou.

No fórum estavam também presente o secretário Nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), César Halum, e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.