Entre os produtos que eram comercializados mesmo foram da data estavam temperos, grãos, bebidas como cervejas e refrigerantes, diversos tipos de molhos, salgadinhos e até produtos de limpeza e higiene pessoal.

Caso o consumidor queira denunciar locais em em que estão sendo vendidos produtos com as irregularidades, pode entrar em contato com o Procon através do Disque 151 ou o Whats Denúncia 99216-6840.