da redação

O estande do Sistema FIETO ficará no Pavilhão do Desenvolvimento – casa do empresário na Agrotins e contará com várias atividades e serviços em sua programação. Perspectivas e tendências para o setor industrial no Tocantins, as novas profissões do futuro, como combater os desperdícios na produção, o impacto do e-Social no agronegócio, as principais ferramentas de qualidade e suas aplicações nas empresas, o papel da robótica na formação de mão de obra para a tecnologia e o impacto da Inteligência Artificial para a indústria do futuro são alguns dos temas que fazem parte da programação de palestras do Sistema FIETO e poderão ser conferidas pelos visitantes no auditório ‘Arena do Desenvolvimento.

O estande contará também com avaliação de bioimpedância, aulão de ginástica, minicurso de primeiros socorros, cadastro de estudantes para estágio e divulgação do Prêmio IEL de Talentos, além de atendimento para empresas através do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), dentre outros serviços.

Confira a programação completa:

Terça-feira, 16/05:

10h às 11h – SENAI: As Novas Profissões do Futuro – José Reinaldo – Gerente de Educação SENAI Tocantins.

1h às 12h SESI- Aulão de Ginástica na Empresa – Knet Borges Rocha, Roberto Mendes e Júlia Boaventura Machado

Quarta- feira, 17/05:

15h às 16h – SENAI: Como Combater os Desperdícios na Produção – Hugo Oliveira.

16h às 17h SESI: O impacto do e-Social no agronegócio – Janaina Aragão e Enio Marcos

Quinta- feira, 18/05:

– 10h às 11h – SENAI: Como aplicar o S`s na empresa – Susane Silva

– 11h às 12h – SESI: O papel da robótica na transformação da educação e a importância na formação de mão de obra para a tecnologia – Ulisses, Sérgio e Regimar – Bicampeões Olimpíadas de Robótica- OBR.

– 14h às 15h – FIETO: Sr. Fernandes e Professor Waldecy – Perspectivas e Tendências para o setor industrial no Tocantins.

Sexta- feira, 19/05:

– 15h às 16h – SENAI: Lara Milhomem – Conhecendo as principais ferramentas da qualidade e suas aplicações na empresa

– 16h às 17h – SESI: Minicurso Primeiros Socorros – Filipe

Sábado,20/05

– 10h às 11h – SENAI: O impacto da IA (inteligência artificial) para indústria do Futuro – José Reinaldo – Gerente de Educação SENAI Tocantins.